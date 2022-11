Guglielmo Caruso premiato come “The Best ITA” della 6ª giornata di Serie A UnipolSai

Leggi su seriea24

(Di martedì 8 novembre 2022) Un periodo florido dove alle ottime prestazioni sul parquet sono arrivate anche tre vittorie consecutive.(Openjobmetis Varese) si sta affermandouno dei trascinatorisquadra e i suoi numeri contro Scafati gli hanno permesso di essere votatomiglior italiano del sesto turno superando Marco Spissu (Umana Reyer Venezia) e Matteo Spagnolo (Dolomiti Energia Trentino) nelle preferenze. Il giocatore partenopeo non potrebbe attraversare momento migliore in questo inizio di stagione la cui ciliegina sulla torta è rappresentata dalla convocazione in nazionale per la finestra delle qualificazioni ai prossimi mondiali. Scacciati i periodi sfortunati che lo hanno un po’ tormentato durante il corsosua giovane carriera,può giocare una ...