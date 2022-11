Guerra di famiglia Agnelli-Elkann | cosa sappiamo della prima udienza al tribunale civile di Torino

(Di martedì 8 novembre 2022) Continua lalegale ventennale, fatta di rivendicazioni patrimoniali, cause legali e accuse, che vede schierati su i due fronti Margheritade Pahlen contro i tre figli John, Lapo e Ginevraper la successionemadre Marella Caracciolo, la vedova dell’avvocato Gianniche ha indicato i tre nipoti come suoi unici eredi. Come anticipato da Milano Finanza nei giorni scorsi, ieri – lunedì 7 novembre – la giudice deldiNicoletta Aloj ha ascoltato per circa due ore i legali delle rispettive parti: Carlo Re ed Eugenio Barcellona per i fratellie Dario Trevisan per Margherita. Da quanto si apprende, nell’– svolta a porte chiuse – i ...

Corriere della Sera

... forse non troppo nutriti dalle bistecche che quando loro nacquero, in tempo di, si potevano ... estro irraggiungibile, capitan Valentino, l'uomo che come Coppi abbandonò figli eper un ...... fatta di lavoro,, viaggi, per chi poteva permetterselo. La maggior parte non aveva mai pensato di poter combattere unae si ritrova al fronte in un mondo in cui ogni regola è stata ... L'eredità Agnelli e la guerra in famiglia: la saga a una svolta Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: Stato prende il controllo di società strategiche. LIVE ...CAMERINO - Un appello al presidente russo Vladimir Putin affinché cessi la guerra in Ucraina viene dal monastero delle clarisse di Camerino, dove vive suor Chiara Viktoriya Rak, 36 ...