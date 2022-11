“Grasse e magre costrette a mangiare a due tavoli diversi” | anche l’aerobica vive lo scandalo della ritmica

(Di martedì 8 novembre 2022) Le denunce di abusi nel centro di allenamenti di Desio da parte delle atleteginnasticaha aperto un vero e proprio “vaso di Pandora” sulle condotte degli istruttori nei confronti degli iscritti: ora è il turno del, con il 28enne tre volte campione del mondo Davide Donati che ha raccontato delle discriminazioni subite dalle sue colleghe durante i raduni mensili delle selezioni junior in un’accademia militare. “La separazione fisica era per loro un’umiliazione quotidiana. Il menu cambiava in base ai. Quelle consideratepotevanoqualcosa in più delle altre”, ha raccontato a Repubblica. “” e “” mangiavano quindi in luoghi separati. I maschi erano addirittura arrivati a nascondere pezzi di pane per ...

