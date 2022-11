Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Soraia Ceruti sulla quindicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 8 novembre 2022) La settima edizione delVip si preannuncia essere “la più lunga di sempre”. Per questo motivo abbiamo pensato di alternare le nostre classiche opinioni a quelle di alcuni volti noti, per fornirvi più punti di vista possibili sulle numerose puntate del reality. Eccovi oggidi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché fidanzata di Luca Salatino, attualmente nella Casa: E voi siete d’accordo con lei? L'articolo proviene da Isa e Chia.