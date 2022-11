Grande Fratello Vip 7 | giorno 50 | commenti al live

...a Tindari" del mioamico, Quasimodo' Senghor: Sono un suo ammiratore. Lui il poeta della Sicilia mitica eppure orgogliosa: la sua è una poesia mediterranea. La Pira: E' un mio...... che diceva di essere avvocato e che rappresentava ilpiù giovane, andarono anche a cena ... Aldair riuscì a intuire che Felipe avrebbe avuto unacarriera. Giocava nel Santos nel ...Antonella Fiordelisi è finita in un turbinio di sentimenti, dubbi e lacrime in questi giorni al Grande Fratello Vip e se fino alla scorsa settimana pensava che il suo problema potesse essere Micol inc ...L'arresto di due poliziotti per avere scritto «contenuti offensivi» in una chat privata su Whatsapp riapre il dibattito sull'Online Safety Bill, un disegno di legge che sta per trasformare lo Stato ne ...