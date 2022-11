Gnonto idolo dei tifosi del Leeds | il coro a… luci rosse | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 8 novembre 2022) Degnand Wilfriedè diventato il nuovodeidel. E’ un punto di riferimento anche in Nazionale italiana e si candida ad un ruolo da grande protagonista per il presente e il futuro. L’attaccante è un vero e proprio jolly per Roberto Mancini, è bravissimo a saltare l’uomo ed è un un valore aggiunto per la capacità di giocare in tanti ruoli del reparto avanzato. E’ dotato di ottima tecnica, è stato paragonato a calciatori del calibro di Sterling e Ribery, ma il suo punto di riferimento è Leo Messi. È nato a Verbania da genitori originari della Costa d’Avorio, è cresciuto a Baveno. Il classe 2003 si è già dimostrato in grado di fare la differenza. La prima esperienza è stata nelle giovanili dell’Inter, il primo vero contratto è arrivato grazie allo Zurigo. Si è dimostrato un calciatore molto ...