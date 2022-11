Gli italiani nel mondo sono oltre 5 | 8 milioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 8 novembre 2022) In Italia l’8,8% dei cittadini regolarmente residenti è straniero (in valore assoluto quasi 5,2), mentre il 9,8% dei cittadinirisiede all’estero (5,8). Lo evidenzia la Fondazione Migrantes nel Rapportonel. Secondo l’ultimo rapportoneldi Migrantes il 9,8% dei cittadinirisiede all’estero. “Si era soliti affermare che l’Italia da paese di emigrazione si è trasformato negli anni in paese di immigrazione – spiega la Fondazione -: questa frase non è mai stata vera e, a maggior ragione, non lo è adesso perché smentita dai dati e dai fatti. Dall’Italia non si è mai smesso di partire e negli ultimi difficili anni di limitazione negli spostamenti a causa della pandemia, ...