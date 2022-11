Giuseppe Bono morto a 78 anni | per vent' anni è stato alla guida di Fincantieri

È morto, per vent'anni alla guida di Fincantieri . Aveva 78 anni. La notizie della morte è stata data su Twitter dal ministro della Difesa Guido Crosetto: ' È mancato, Peppino. Un ...E' morto, per vent'anni alla guida di Fincantieri. Aveva 78 anni. Consigli24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia, moda, casa, cucina e tempo libero Scopri di più ...È morto Giuseppe Bono, per vent'anni alla guida di Fincantieri. Aveva 78 anni. Figura storica dell'industria italiana, pochi mesi fa era stato sostituito al ...Aveva 78 anni. È stato anche membro del consiglio generale di Confindustria e presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia ...