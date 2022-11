Giudice Sportivo | le decisioni sul tredicesimo turno

(Di martedì 8 novembre 2022) Per offrire un’esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il traffico web. Acconsenti ai nostri cookie se vuoi continuare a utilizzare il nostro sito web in maniera ottimale, questa è la nostra Cookie Policy, clicca qui. Fonte articolo e foto: www.acspezia.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Ammenda di 5.000 euro e obbligo di disputare una gara a porte chiuse per il Crotone . Questa la decisione deldella Serie C dopo gli scontri avvenuti nel corso del derby disputato contro il Catanzaro. In particolare, 'per avere un suo sostenitore, al termine della gara, nel ballatoio della ...Avellino . Si apre l'indagine della Procura Federale su richiesta delper il match Foggia - Avellino sospesa nel corso del primo tempo, al 37', per il lancio di fumogeni e oggetti tra settori (ospiti e curva nord) e in campo. La decisione del...La sfida col Sudtirol è ormai alle spalle. L'unico strascico è la multa da 1000 euro comminata al Cagliari dal Giudice sportivo “per avere suoi sostenitori, al 1' del primo tempo, lanciato nel recinto ...È arrivata la sentenza del Giudice Sportivo per Christian Pastina. La sbracciata sul volto del barese Cheddira, con conseguente secondo giallo estratto dall’arbitro Camplone, ...