Giovanni Malagò | chi è | età | carriera | chi è la compagna attuale | vita privata | figlie e Instagram del Presidente del Coni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 novembre 2022)è l’del. Imprenditore, dirigente sportivo è anche un ex calciatore di calcio a 5. Oggi, martedì 8 novembre 2022, sarà ospite ad Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Vediamo di conoscerlo allora più da vicino. La biografia diè nato a Roma il 13 marzo del 1959 ed è un noto imprenditore, dirigente sportivo, ex calciatore di calcio a 5 edeldal 2013. Ma non solo. E’ anche membro a titolo individuale del Comitato Olimpico Internazionale dal 2019. Dopo il diploma al Liceo Scientifico,ha praticato diversi sport e poi come ...