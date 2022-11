Giornata Internazionale Radiologia | una storia di #umanaprofessionalità

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ladella-International Day of Radiology è un evento annuale organizzato dalle Associazioni e Società scientifiche di tutto il mondo, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul valore della radiodiagnostica e della radioterapia per una presa in carico efficace e sicura del paziente, nonchè sul ruolo chiave svolto dai professionisti sanitari di area radiologica nel contesto sanitario.La data scelta per questa ricorrenza è l’8 novembre, giorno in cui Wilhelm Conrad Rontgen scoprì l’esistenza dei raggi X nel lontano 1895: tale ricorrenza diventa simbolo di unione, di crescita e di consapevolezza in nome della medicina e della scienza. La scoperta rivoluzionaria di Rontgen, infatti, stimola una nuova consapevolezza delle straordinarie potenzialità mediche, scientifiche e ...