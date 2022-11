Giorgetti draghiano delude Meloni | FdI Manovra e Patto | serve

L'approccio '' diin Europa non è piaciuto e il timore è che il Mef faccia da schiuma frenante nelle prossime settimane sulle battaglie che il governo dovrà condurre con l'Ue. La ...Al piano taglia - bonus lavora il ministero dell'Economia guidato da Giancarlo, forse l'esponente piùdell'ex esecutivo. leggi anche Superbonus 110%: guida ai lavori ammessi, ...Tensione Palazzo Chigi - ministero dell'Economia. La premier Giorgia Meloni, impegnata alla Cop 27 di Sharm al-Sheik, e i massimi vertici di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza relativa, non han ...In vista del flop dell'aumento di capitale, è caccia al capro espiatorio. E nel mirino entra il «draghiano» direttore generale del Tesoro, politicamente inviso a Meloni e Salvini. Ma non a Giorgetti ...