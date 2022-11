“Ginevra Lamborghini? Per portare contenuti si è aggrappata alla storia di sua sorella” | la frecciatina di Clarissa Selassiè

(Di martedì 8 novembre 2022), intervistata ai microfoni di Turchesando, parla dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip lanciando unae svelando cosa ne pensa di Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi.: frecciatine aed Elenoire Ferruzzi Elenoire Ferruzzi non mi piaceva per nulla nella Casa del GF Vip. È stata una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...Luciano Punzo Micol Incorvaia Nikita Pelizon Oriana Marzoli Pamela Prati Patrizia Rossetti Sarah Altobello Wilma Goich I concorrenti fuori Marco Bellavia - 9 giorni in Casa- 14 ...Non finiscono le polemiche sui social controla quale si è lasciata andare ad un duro sfogo Senza alcuna ombra di dubbioè una delle ex concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip . Nel corso ...Clarissa Selassi, che questa settimana pubblicherà il videoclip del suo singolo, ha confessato anche che c’è “una persona nella mia ...Continua a far parlar di se (in negativo) Ginevra Lamborghini. Dopo essere stata squalificata dal Gf Vip per il caso Marco Bellavia la sorella di Elettra Lamborghini torna al centro delle ...