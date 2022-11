Gigi D’Alessio | Denise Esposito pubblica la foto del figlio | l’assurda somiglianza

Sky Tg24

è diventato papà per la quinta volta lo scorso gennaio e da quel momento sembra perfino ringiovanito. Tutto merito dell'amore di Denise Esposito , compagna (più giovane di lui) che per ...Non si può di certo dire chenon sia il padre del piccolo Francesco. Sul profilo Instagram della nuova fidanzata, Denise Esposito , spuntano le prime foto dell'ultimoe la somiglianza col padre è netta. ... La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio a Torino