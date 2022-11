Gianluigi Nuzzi e quelle cicatrici che gli danneggiano il viso | ecco cosa è successo

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 8 novembre 2022)e il dramma sconvolgente dellesulche gli hanno rovinato ile come se le è procurate Uno dei volti più significativi e apprezzati della televisione italiana che da sempre ha raccontato fatti di cronaca nera in maniera impeccabile è proprio lui,. Il suo volto lo associamo alla famosa trasmissione Quarto Grado in onda su Rete 4 che conduce in maniera egregia. L’uomo, però, ha dellesulche spesso attraggono l’attenzione del pubblico, curioso di sapere come se le sarebbe procurate. Curiosità su(foto web)Sin dall’età di dodici anni, ...