Gianluca Benincasa | cosa c’è di strano e preoccupante nell’ex di Antonella Fiordelisi che “sa tutto” e lancia accuse in prima serata

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 8 novembre 2022) Ieri sera nel corso dell’ultima puntata serale del GF Vip è andata in onda una nuova puntata speciale della miniserie “Uomini che amano manipolare”., ex fidanzato della, è entrato in contatto con la ragazza ed ha fatto un monologo di 20 minuti spiegandole i suoi sentimenti, i sentimenti di lei, i sentimenti del suo attuale compagno e, per filo e per segno,lei dovrebbe pensare e come. Ciò che è incredibile è che questo aspetto della vicenda, ovvero che una ragazza abbia subito una vera e propria manipolazione in, non abbia suscitato grande scandalo nei presenti., unico vero conoscitore dei sentimenti altrui Facciamo un ...