GF Vip nella casa entra Gianluca l’ex di Antonella Fiordelisi tuo papà ti ha manipolata tu mi ami

(Di martedì 8 novembre 2022) Antoera fidanzata conBeninprima dire al Grande Fratello Il mental coach ètodurante la diretta di lunedì 7 novembre per avere un chiarimento con la sua ex. I due si sono ufficialmente lasciati a giugno.«In questi giorni è arrivata una notizia che noi ignoravamo. Fuori dalla

Si è cominciato col coinvolgere i turisti, i tanti che su queste colline da sogno hanno le loro ... Strettasua giacca di pelle, la sindaca guarda lontano, sospira, sorride ancora. Poi ritrova ...Gfcasa Gianluca, ex di Antonella Fiordelisi: 'Tuo papà ti ha manipolata, tu mi ami'. Lei sconvolta Lite Oriana - Antonella Oriana Marzoli commenta con Alfonso Signorini i suoi primi ...Crisi nella notte per Antonella Fiordelisi dopo l'incontro con il suo ex Gianluca al Grande Fratello VIP 7 E’ stata una serata complicata per Antonella Fiordelisi che ieri sera, ha incontrato nella ca ...Secondo indiscrezioni vi saranno importanti cambiamenti nell'ottava edizione del GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere. Secondo i rumor in circolazione l’ottava edizione del GF Vip potrebbe ...