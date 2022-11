Gf Vip 7 | Clarissa Selassié lancia una stoccata a Ginevra Lamborghini poi aggiunge | “Antonella Fiordelisi? Non è innamorata ma…”

(Di martedì 8 novembre 2022) Reduce dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip, a cui ha partecipato insieme alle sue due sorelle Jessica e Lulù,è intervenuta ai microfoni di Turchesando, il programma radiofonico di Unicusano, condotto da Turchese Barucchi. La principessa etiope ha parlato delle sue emozioni per l’uscita del suo singolo, di cui è in uscita anche il videoclip: La prima volta che ho ascoltato la mia canzone stavo per piangere. Mi ispiro ad Ariana Grande, la mia idola. La amo. Il videoclip esce fra meno di una settimana.coltiva però anche un altro grande sogno: Sicuramente realizzare un reality con le mie sorelle come quello delle Kardashian. Tutte e tre noi sorelle poi abbiamo il sogno di diventare mamme. Anche se io ho solo 19 anni. Nel frattempo ci siamote nella ...

Isa e Chia

...di 'Non è la Rai' e tanti altri voltitra cui anche ex coinquilini del Grande Fratello. Non ... Curiosamente c'erano anche Lulù,e Jessica Selassié conosciute dalla showgirl al GF. Sui ...L'amatissima Jessica Selassiè si è qualificata vincitrice della sesta edizione del "GF" . Dopo un ingresso in Casa regale in Casa con le sorellee Lulù, la timida concorrente ha smesso i ... Gf Vip 7, Clarissa Selassié lancia una stoccata a Ginevra Lamborghini Clarissa Selassi, che questa settimana pubblicherà il videoclip del suo singolo, ha confessato anche che c’è “una persona nella mia ...Nel 2016 entra nel cast dei tentatori di Temptation Island, successivamente diventa il corteggiatore di Clarissa Marchese a Uomini e Donne ... mentre Luca partecipa alla seconda edizione del Gf Vip.