Gas | le bollette sono in calo ma aumenteranno di nuovo | perché

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo la discesa di ottobre, il prezzo del gas naturale è nuovamente in aumento. Dal 2 novembre la consegna immediata (spot) ha triplicato i prezzi sul listino Ttf olandese riferimento continentale. Gas,il prezzo sta aumentando Da 22 a 68 euro per il quantitativo standard di 1 Mwh. L’oscillazione è dovuta all’abbassamento delle temperature, L'articolo proviene da Inews24.it.

Per venire incontro alle famiglie italiane provate dal caro -, le aziende private possono aiutare i propri dipendenti con il bonus da 600 euro utile per il pagamento di luce,ma anche le utente idriche. La misura sarà valida per tutto il 2022 salvo ......se sussista l esigenza di ulteriori interventi di calmierazione dellee di aiuti a imprese e famiglie , e si definiranno le modalità di finanziamento di tali interventi ". " Il costo del...che può essere data dalle aziende ai propri dipendenti per aiutare anche con i costi delle bollette di luce e gas. Non è obbligatorio riconoscere il bonus bollette da 600 euro ai propri dipendenti, ma ...