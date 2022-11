Gas | il price cap dinamico non vedrà mai la luce | per la Commissione è impossibile disegnarlo come hanno chiesto i leader dei 27

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilcap “” su cui il Consiglio europeo a fine ottobre aveva trovato una faticosa intesa di massima difficilmentela. Lunedì, secondo Politico, funzionari della– incaricata di scrivere concretamente la proposta –detto agli ambasciatori dei paesi membri che fissare un tetto al prezzo del gas nella forma immaginata daidei 27 è rischioso, quasi impraticabile e non raccomandato. Reuters a sua volta cita fonti secondo cui per Bruxelles èfissare un tetto che non metta a rischio la sicurezza delle forniture e non abbia impatto sui contratti a lungo termine già in vigore. E’ destinato quindi a finire con l’ennesima fumata nera quello che in Italia era passatol'”ultimo ...

La "città bianca" ha già fatto sapere di osteggiare l'imposizione europea di un tetto al prezzo delcap ). Guerra dei chip Usa - Cina . Il produttore di circuiti integrati Nvidia Corp ......Commissione dia il via libera a un 'meccanismo dinamico temporaneo' per limitare il rincaro del. Sta di fatto che la Commissione non ha ancora presentato la proposta sul 'cap', che per gli ...Il presidente del Consiglio europeo sollecita in una lettera alla presidente della Commissione Ue «decisioni concrete» da prendere «con urgenza». La Commissione continua a mostrare scetticismo nei con ...Con l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale è cresciuta esponenzialmente l'attivazione ai consumi energetici in casa. L'utilizzo di elettricità e gas naturale varia in modo signi ...