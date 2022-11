Friends | Matthew Perry è mai stato Chandler Bing?

Leggi su screenworld

(Di martedì 8 novembre 2022) Quando pensiamo ala prima immagine che ci salta in mente è quella di, il personaggio che interpreta in, seduto al divano del Central Perk o su una delle poltrone del suo appartamento. Circondato dai suoi cinque migliori amici, ammantato dall’ironia e dal sarcasmo che usa per nascondere le sue fragilità e i traumi di un’infanzia non troppo idilliaca,è diventato in brevissimo tempo il personaggio più amato della sit-com anni ’90. Più del donnaiolo Joey, più del pragmatico Ross,la vera colonna die forse uno dei personaggi più iconici dell’intera produzione. Non sorprende, dunque, che quando la serie era al culmine, il pubblico non ha fatto fatica a creare ...