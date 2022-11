Formazioni ufficiali Osasuna-Barcellona | Liga 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Ledi, match della quattordicesima giornata di. Dopo la sconfitta del Real Madrid in casa del Rayo Vallecano, i blaugrana si godono la vetta e sperano di allungare. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal 1? di gioco. Xavi insegue la vittoria della svolta stagionale. Le: in attesa: in attesa SportFace.