Flash mob per Mario Paciolla del Sindacato unitario giornalisti oggi a Napoli

(Di martedì 8 novembre 2022)mob peralle 15:30 davanti alla sede delCampania a. Saranno presenti i genitori del giovane cooperante ucciso in Colombia, per il quale la Procura ha chiesto di archiviare il caso, il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, il collettivo Giustizia per, Articolo21. “La manifestazione – scrivono gli organizzatori – per chiedere ancora verità e giustizia per il giornalista napoletano. Sono troppi gli elementi che fanno pensare che quello disia stato un omicidio, a partire dal fatto che la scena del crimine sia stata compromessa irrimediabilmente prima dell’arrivo della polizia dall’intervento di alcuni funzionari ...

Fnsi

Tra gli appuntamenti in calendario sabato 12 novembre, segnaliamo alle ore 11.30, ilcon i gatti protagonisti del musical ' Cats ' che debutta al teatro Sistina il 7 dicembre prossimo (Info: www.ilsistina.it/cats/) . Altri due, sono previsti domenica alle ore 12.00 ...1' di lettura 07/11/2022 - Chi è senza nome a sostegno di che è senza voce. Sabato pomeriggio un gruppo di attivisti di Anonymous for The Voiceless Ancona ha tenuto un singolare FtashSenigallia, tra Corso 2 Giugno e Piazza Saffi. Alcuni attivisti del gruppo animalista Anonymous for The Voiceless, nato in Australia ed ora diffuso anche nelle Marche dove ha una un capitolo tra ... Napoli, flash mob per Mario Paciolla davanti alla sede del Sugc SuperCat Show, l’evento felino più atteso e più importante dell’anno, dà appuntamento a Roma a tutti gli amanti dei gatti nelle giornate di sabato 12 (ore 10.30-19.00) e domenica 13 novembre (ore ...Flash mob per Mario Paciolla domani alle 15.30 davanti alla sede del Sindacato unitario giornalisti Campania a Napoli. Saranno presenti i genitori del giovane cooperante ucciso in Colombia, per il qua ...