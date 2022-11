AMICA - La rivista moda donna

...99 euro), all'interno della gamma Instict dedicata all', quale erede del modello Instict 2 ... via età, tempi di recupero, misurando il VO2 Max), il Garmin Instict Crossover si occupa ...Non mancano le consuete funzioni per la salute e il, come il pulsossimetro, il VO2 Max (... ma avrete molte funzioni orientate all', una maggiore durata della batteria e un prezzo ... Fitness outdoor in inverno: i consigli di Jill Cooper Allenarsi all'aperto in inverno è una questione di riscaldamento. Dagli esercizi all'abbigliamento, ecco cosa suggerisce la guru del fitness ...As Delhi’s Air Quality Index remains in the ‘very poor’ category, many are restricting their outdoor activities, including NCR’s runners and cyclists.