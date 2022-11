Fisco | Landini a governo | no flat tax | priorità è lotta evasione

(Di martedì 8 novembre 2022) "Come noto noi siamo contrari allatax e lo diremo anche domani nell'incontro con ilperché in una Paese che ha 120 miliardi difiscale il tema fondamentale diventa come si ...

'Dall'altra parte - ha aggiunto- noi abbiamo bisogno di una riforma fiscale che assuma il principio della progressività prevista dalla nostra Costituzione e che riduca la tassazione a ...ha poi ricordato che "l'87% dei pensionati e dei lavoratori dipendenti hanno reddito annuo ...operato un anno fa per chiedere al governo Draghi di modificare la propria proposta sul, ...Genova, 8 nov. (askanews) - "Come noto noi siamo contrari alla flat tax e lo diremo anche domani nell'incontro con il governo perché in una ...Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine di un convegno del sindacato a Genova, ha sparato a zero sul governo guidato da Giorgia Meloni ...