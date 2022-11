Fisco | dai limiti alle detrazioni alla Flat tax fino a 85 mila euro | le misure allo studio

Il tutto grazie alla maggiore interoperabilità delle banche dati a disposizione del. Sono ... Di questi 4 miliardi derivano dalla riscossione coattiva, 8 miliardiversamenti diretti e 1,7 ...In termini di importo, il 52,2% del valore complessivo è rappresentato da appalti avviati...et repete Sarà possibile escludere da un bando gara l'impresa che ha contestazioni in corso con il...Il 9 novembre la premier Giorgia Meloni incontrerà i sindacati per un confronto sulla legge di Bilancio alla luce delle prime indicazioni del governo. Aumenta il deficit nel 2023 di 21 miliardi ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...