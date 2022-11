Fiorentina - Salernitana | Italiano | ' Siamo in un buon momento | ma l' attenzione resti alta'

Il tecnico viola parla prima della sfida contro i campani, con un pensiero verso la Conference League. 'Il Braga è un avversario tosto, ci faremo trovare ...Commenta per primo Di seguito la lista dei convocati dellaper la partita di domani contro laI precedenti del match Sarà il settimo confronto in massima serie tra Fiorentina e Salernitana quello in programma mercoledì alle 20:45 allo “Stadio Artemio Franchi”. La Fiorentina ha vinto tre delle ...Italiano rinuncia a Nico Gonzalez e Gollini, così come ad un altro esterno: i convocati della Fiorentina per il match con la Salernitana ...