Fiorentina | Italiano | «Per la vittoria sono fondamentali due fattori»

(Di martedì 8 novembre 2022) Vincenzo, allenatore della, ha parlato in vista del match contro la Salernitana: le dichiarazioni Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club del match con la Salernitana. MOMENTO – «Siamo consapevoli che è un buon momento, stiamo sfruttando bene le occasioni e siamo cresciuti sotto tanti punti di vista. Stiamo facendo gol con regolarità e stiamo avendo un certo equilibrio subendo meno: abbiamo le ultime due partite da affrontare con questo spirito e vediamo di vincerle entrambe». SALERNITANA – «Domani dobbiamo conquistare tre punti che oratroppo importanti. Dobbiamo presentarci con l’attenzione avuta nelle ultime partite. Poi siamo in casa, dobbiamo sfruttare il fattore campo. Cercheremo in tutti i modi di conquistare ...

