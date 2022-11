Fiorentina | i convocati | out Sottil | Gollini e la scelta su Gonzalez

(Di martedì 8 novembre 2022) In vista del match casalingo di domani alle 20.45 contro la Salernitana, ladirama la lista dei. Oltre le esclusioni dispicca la pesante assenza di Nico. L’attaccante argentino è rientrato in gruppo con la squadra da giorni, ma visto l’imminente inizio del Mondiale, non vengono presi eccessivi rischi. Di seguito iufficiali della viola. NicoConvocazioni I– Amrabat, Bianco, Barak, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Dodo, Distefano, Igor, Duncan, Ikone, Jovic, Kouamé, Maleh, Mandragora, Martinelli, Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Terracciano, Terzic, Venuti, Zurkowski.

