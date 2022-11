Fincantieri | Serracchiani | ' Bono aveva competenza e vivacità contagiosa'

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - “Scompare un uomo e un manager chefatto del suo lavoro una straordinaria passione mettendola a servizio dell'economia nazionale. Ricordo con emozione la sua, la sua intelligenza veloce, la capacità di parlare cona tutti in tutte le situazioni, la vera gioia con cui accompagnava ogni varo di nave. Ha risollevato un'azienda di Stato e l'ha portata a competere con i giganti globali, facendole attraversare con successo le crisi più difficili. Anche nelle situazioni più complesse ha mantenuto uno standing impeccabile, lascia un grande esempio”. Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Deboraricorda l'ex presidente e Ad diGiuseppe, appresa la notizia della scomparsa.

