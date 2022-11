Festa incontra Mastella | “Nessuna polemica con De Luca | chiediamo attenzione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Noipiù, più equità. Tra l’altro rappresentando le istanze delle comunità che noi rappresentiamo da sindaci. C’è l’esigenza di rivendicare, dopo quanto si è visto in questi giorni, ad esempio dei finanziamenti per le nostre attività natalizie. E’ giusto o legittimo che si possano dare due milioni di euro a Salerno, forse una cifra un pò esosa. Ma non si può immaginare di non dare fondi ad Avellino o Benevento. Visti i nostri sacrifici per far rialzare le nostre attività dopo il Covid”. Così il sindaco di Avellino, Gianintervenuto in mattinata a Palazzo Mosti per un confronto con il suo alter ego sannita, Clemente. “I nostri concittadini – incalza– Leggendo queste notizie, ci chiedono cosa facciamo ...