Fantacalcio | i consigli per la quattordicesima giornata | chi schierare?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Turno infrasettimanale per la Serie A, che con lasi avvicina alla sosta per i Mondiali. Penultima partita per le squadre prima dello stop, motivo per il quale si riduce il margine di errore. Discorso analogo per il, con le varie leghe che entrano sempre più nel vivo. Altrapromettente in ottica bonus per i fantallenatori: ecco, allora, i nostrisu chialpartita per partita L’ultimo turno di Serie A ha visto il Napoli allungare ulteriormente in vetta alla classifica, col Milan unico a tenere il passo. Squadre trascinate dai rispettivi bomber, con Osimhen e Giroud ancora a segno. Perde l’Atalanta, che continua però a godere dei ...