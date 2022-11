F1 | presidente Fia | ' insulti online sono diventati una piaga per il nostro sport'

(Di martedì 8 novembre 2022) Monaco di Baviera, 8 nov. (Adnkronos) - Il livello diha raggiunto il "punto di crisi" e mette in pericolo il motordopo che una steward femminile di Formula 1 ha ricevuto minacce di morte di recente, come ha affermato ildell'organo di governo Fia, Mohammed Ben Sulayem che ha dichiarato su motor.com che "gli abusiunaper il. Il livello di tossicità sostenuta ha raggiunto il punto di crisi. È tempo che tutti noi ci uniamo e agiamo". Ildella Fia ha detto che lo steward Silvia Bellot è stato preso di mira sui social media e che anche altro personale della Fia è stato oggetto di molestie ...

PIETRA MILIARE Il vicepresidente di Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, ha presentato così la nuova Porsche 99X Electric Gen3 in gara di queste nuove vetture a partire dalla nona stagione del Campionato mondiale ABB. In questo clima caratterizzato da attacchi irruenti e gratuiti perpetrati attraverso i social media il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem attraverso una lettera aperta ha chiamato a raccolta tutti gli stakeholder del motorsport. L'iniziativa per le ragazze del motorsport è giunta all'atto finale dopo le selezioni e in Ferrari Driver Academy si giocano il posto l'australiana Alice Buckley, le britanniche Chloe Chong e Chloe Grant.