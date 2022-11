Calciomercato.com

Mediana cone Skipp die Tottenham. Trequarti con Gordon ala dell', Gibbs - White e Sessegnon del Tottenham. Davanti la punta è Balogun. Partita : Italia - Inghilterra U21 ...Commenta per primo L'lavora per completare l'acquisto di Jamesdal Manchester United. Secondo Sky Sports , il trasferimento costerà alla squadra di Liverpool 15 milioni di sterline. Everton, Garner: le ragioni dell'addio al Manchester United James Garner said he had to leave Manchester United for Everton to ensure he was a valued member of the team. Garner, 21, moved to Goodison Park this summer in a £15million switch, after loan spells ...James Garner said he had to leave Manchester United for Everton to ensure he was valued in the team. The 21-year-old midfielder knew he would not get game time under Erik ten Hag.