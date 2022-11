Euro 2032 | c’è l’appoggio del governo alla candidatura dell’Italia

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilè pronto ad appoggiare laper; Abodi: «Una spinta per lo sviluppo delle infrastrutture» Ilè pronto a supportare laitaliana per ospitare. Il dossier da presentareUEFA dovrà essere pronto per marzo 2023 e la scelta sarà fatta a settembre, con la Turchia principale avversariaper l’assegnazione. Il supporto delarriva per voce del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha così commentato: «Lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture sportive italiane rappresenta una delle priorità dell’agenda di. La...