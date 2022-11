Esplosione villetta | coniugi dispersi | recuperato corpo moglie

RaiNews

E' stato recuperato intorno alle 15, dopo sette ore di scavi, il corpo di Marilena Ibba, la donna di 55 anni rimasta sotto le macerie dopo il crollo della sua villetta bifamiliare, esplosa probabilmente per una fuga di gas, alla periferia di Tiana, nel Nuorese. Insieme a lei c'era il marito, Guglielmo Zedda, di 59, ancora disperso, e i suoi genitori, Duccio. I due feriti, tirati fuori dai resti della casa che è collassata su se stessa, sono una coppia. A causa dell'esplosione nell'abitazione che si trova a pochi passi dal centro abitato di Tiana. Sardegna, esplosione in una villetta: due feriti e due dispersi.