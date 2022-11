Esonero Gotti | lo Spezia ha due nomi a sorpresa in caso di nuovo flop

, lo Spezia ha già pronti due nomi a sorpresa in caso di nuovo flop da parte del tecnico e della sua squadra Secondo il Secolo XIX, se la classifica dello Spezia non dovesse migliorare ...... risultato che mancava dalla stagione 2013/2014 quando ci fu l'di Allegri e i rossoneri di ... E adesso sabato, a San Siro, arriva lo Spezia di Luca: vincere per invertire anche questo dato.Nuovo esonero in Serie A: dopo l'ennesima sconfitta arriva la decisione inevitabile. Società decisa, si cerca il nuovo tecnico da inserire alla pausa.Lo Spezia non avrebbe intenzione ad oggi di separarsi dal proprio tecnico, Luca Gotti: il programma della società ...