Eros Ramazzotti a Miami si diverte tra le onde

Io Donna

in spiaggia Miami, guarda le foto ALBERO E LUCINE Cristiano Ronaldo batte tutti: a casa sua è già Natale! PRESTO SPOSA Gessica Notaro sfoggia l'anello di fidanzamento sui social ...In autunno cadono le foglie, la natura cambia aspetto e colore, così come i Vip che ci regalano sempre novità a riempire ... Per Eros Ramazzotti il tour mondiale è un successo dietro l'altro a colpi di sold out Il cantante gioca in acqua e quando vede i fotografi si mette in posa davanti ai flash, sfoderando i muscoli e lanciando sguardi da vero latin lover. Eros Ramazzotti è impegnato in un tour mondiale ch ...Più di 70 date globali, oltre 100.000 biglietti venduti nelle prime nove tappe tra Stati Uniti e Canada. Un grande successo per il tour di Eros Ramazzotti ...