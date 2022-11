ENI | nuove assunzioni di diplomati e laureati in Italia

(Di martedì 8 novembre 2022) Il gruppo Eni effettueràche riguarderanno diverse figure, in possesso di diploma o di laurea, che saranno inserite nelle sedi in. Leriguarderanno Responsabili di Magazzino, i quali dovranno assicurare la gestione del magazzino dei materiali tecnici, gestire il coordinamento delle attività di ricevimento di materiali tecnici e la consegna degli stessi alle unità richiedenti, curare la gestione dell’inventario periodico delle scorte, di analisi e ottimizzazione delle anagrafiche; Addetti Pianificazione e Controllo all’Ingrosso, che dovranno analizzare i conti economici per linea di business commerciale, delle vendite e della marginalità per tipologia di prodotto e canale di vendita, fornire supporto nelle attività di reporting e nelle attività di alimentazione dei sistemi ...

L' Italia ad esempio, con, ha aumentato i flussi di gas in arrivo dall' Algeria (che ora è il nostro principale fornitore) e, facendo "leva suscoperte, in particolare di gas naturale", ha ... (Teleborsa) - Eni annuncia l'avvio della produzione del giacimento HDLE/HDLS, nella concessione di Zemlet el Arbi nel bacino del Berkine Nord (Algeria) a soli sei mesi dalla scoperta avvenuta ...ENI ha annunicato l'avvio della produzione del giacimento a olio HDLE/HDLS, nella concessione di Zemlet el Arbi nel bacino del Berkine Nord, in Algeria ...