(Di martedì 8 novembre 2022) L'energetica e la, gli approvigionamenti, i piani per il, non solo a breve termine. Sono alcuni dei temi del Forum ANSA dedicato a "energetica e prospettive per ...

Agenzia ANSA

...per il, non solo a breve termine. Sono alcuni dei temi del Forum ANSA dedicato a "Emergenza energetica e prospettive per la transizione", con Claudio Descalzi amministratore delegato dell'...sta facendo ulteriori esplorazioni anche in questo Paese e nel frattempo si lavora per ... oltre che per importare inidrogeno verde proprio dall'Egitto. L'idea di alcuni Paesi che ... Eni, il futuro energetico tra emergenza e transizione - Economia L'emergenza energetica e la transizione, gli approvigionamenti, i piani per il futuro, non solo a breve termine. (ANSA)