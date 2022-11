(Di martedì 8 novembre 2022) Il forum, che sarà trasmesso dalle 12 sul home page di.it e sui social dell'agenzia, ha come titolo "Emergenza energetica e prospettive per la transizione" e affronterà i temi dell'attualità ...

Agenzia ANSA

Il presidente dellGabriele Cagliari (socialista) si suicida nel carcere di San Vittore. L Efim viene messo in liquidazione. Nella complicata gestione dei resti, Bono, che ne è direttore generale,......fonti energetiche ma anche per assicurare le forniture di gas per fronteggiare l'inverno sono alcuni dei temi che saranno affrontatinell'Ansa Incontra con l'amministratore delegato dell', ... Eni: domani Ansa Incontra con l'ad Descalzi - Economia L'impegno nella differenziazione delle fonti energetiche ma anche per assicurare le forniture di gas per fronteggiare l'inverno sono alcuni dei temi che saranno affrontati domani nell'Ansa Incontra co ...È un altro passo avanti nel percorso di rafforzamento della produzione di biocarburanti. E aggiunge un nuovo segmento a quelli già esistenti che fa ...