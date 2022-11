Economia circolare | Italia in testa alla classifica Ue

Italia Informa

Tuttavia, oggi, grazie alla sempre maggiore popolarità dell', molte persone consegnano i propri elettrodomestici a persone in grado di ricondizionarli per far sì che non vengano ..."Nella logica dell', spinta anche dall'Unione europea - sottolinea il governatore Renato Schifani - questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di partenariato pubblico - ... Gruppo Hera a Ecomondo: soluzioni complete per l'economia circolare ROMA- La Regione Lazio per la prima volta è presente con un proprio spazio espositivo a “Ecomondo – The green Technology Expo”, la più grande fiera internazionale dedicata ai temi della sostenibilità, ...Le parole d’ordine, come sempre, restano i principi dell’economia circolare applicati alla filiera specifica: allungare il ciclo di vita del bene, trasformandolo in nuova materia e/o energia, a ...