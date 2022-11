“Ecco perché lo fa” Malgioglio e Valeria Marini | la verità sulle liti a Tale e Quale Show

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Cristianosono i grandi protagonisti di. In particolare i due si battibeccano praticamente in ogni puntata, a causa dei pesantissimi commenti del giudice nei confronti dellagirl. Le imitazioni di quest’ultima non piacciono affatto a lui e quindi tutte le settimane la attacca con parole ingenerose per sottolineare la pessima performance. Ma in tanti hanno ipotizzato che le loropotessero essere create ad arte. E ora una persona vicinissima aha fatto definitiva chiarezza. Parlando di Cristiano, il giudice del programma di ...