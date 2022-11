“È vergognoso” | scandalo al GF Vip | l’attacco feroce solleva il caos

(Di martedì 8 novembre 2022) Scivolone surreale al “GF Vip”: la bordata in diretta solleva l’indignazione della rete, accanimento sistematico verso la concorrente. Durante l’ultimo prime time del programma è scoppiato un vero e proprio caso attorno a Sofia Giaele De Donà: le critiche taglienti superano il limite. GF Vip (fonte mediasetplay)Nonostante le parentesi palesemente trash del programma, la rete si sta dimostrando molto attenta alle dinamiche umane nel reality per antonomasia. Grazie al tam-tam furibondo dei social, infatti, il famigerato “caso Bellavia” ha trovato una risoluzione drastica. Dopo il ritiro anticipato dell’ex conduttore di “Bim bum bam”, infatti, la rete ha metaforicamente chiesto – e ottenuto – la testa di Ginevra Lamborghini, Gegia e Giovanni Ciacci, riuscendo nell’intento. Anche la presenza di Giulia Salemi nelle vesti di “madrina dei social”, inoltre, dona risalto ancora maggiore al ...

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

... sia seduto tranquillamente in studio a commentare come se niente fosse successo: 'E'che al GF Vip , dopo lodel bullismo ai danni del povero Marco Bellavia, Ciacci ora stia ...E' il caso di Gubbio , risvegliatasi anche stamattina (22 ottobre) nelturbine mediatico ...da Google e Reddit (ebbene sì!) " sia stata in realtà "gonfiata" ad arte per creare uno... Pronto soccorso del Policlinico: a Messina lo scandalo continua Giovanni Ciacci nel mirino di una telespettatrice: "E' assolutamente vergognoso" Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui parla ...