È crollata una villetta vicino a Tiana | in provincia di Nuoro | due persone sono state soccorse e altre due risultano disperse

(Di martedì 8 novembre 2022) Martedì mattina èunanella periferia di, indi, in Sardegna: duedue. Leestratte dalle macerieuna coppia di anziani, una donna e un

Cosicché si chiede, oltre alla sostituzione dell'otticaverifica della tenuta degli ancoraggi di tutte armature illuminanti e delle relative ottiche, seguita dal rilascio di opportuna ...AGI - Un'esplosione ha provocato il crollo di un'abitazione nelle campagne di Tiana, nel Nuorese. Due persone sono state estratte vive dalle macerie dai vigili del fuoco , al lavoro sul posto dalle 8,...A Nuoro, crolla una casa: una donna di 83anni è stata portata in codice rosso a Cagliari, mentre il marito è stato trasferito all'ospedale di Nuoro, anche lui con assegnato codice rosso, per trauma to ...Il pomeriggio di Canale 5 sorride grazie agli ascolti di Uomini e donne, poi crolla con Barbara d'Urso e Un altro domani ...