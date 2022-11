(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Nella sezione Yellobox del sito.it è possibile trovare consigli e approfondimenti sulla nuova normativa perin UK e diversi spunti utili per migliorare il business dell’e-. Dal 1 gennaio 2021 infatti,effetto della Brexit, le spedizioni da e verso ladevono seguire la procedura per le spedizione extra UE, che prevede l’applicazione di dazi e controlli alla frontiera in particolare sul commercio online. Per affrontare tutti questi cambiamenti e restare competitivi sul mercato inglese è opportuno, da parte delle aziende e-, adeguarsi alla nuova normativa, tenersi sempre aggiornati sul mondo e-e offrire un servizio di spedizioni efficace ed efficiente. La sezione Yellobox è il ...

Agenzia askanews

...sicurezza del sito.it che ospita anche diversi video che spiegano come avvengono le principali tipologie di truffe online e sulle App, per esempio quando si finalizza un acquisto e -, ...La crescita esponenziale dell'e -ha portato con sé nuove sfide che la logistica ha ... Per questo motivoItaliane, consapevole del proprio ruolo sociale e della propria missione, per ... E-commerce: da Poste Italiane vademecum su come spedire in Gran Bretagna Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Un vademecum per spedire da e verso la Gran Bretagna dopo la Brexit, con consigli e approfondimenti sulla nuova normativa e diversi spunti utili per migliorare il business dell'e-commerce. (ANSA) ...