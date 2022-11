Dramma nel mondo della Boxe | deride il suo avversario mentre si compie la tragedia

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 8 novembre 2022) Una scena davvero raccapricciante quella vista durante la sfida valevole per i supermedi WBA, umilia l’già in condizioni critiche PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non sempre ildello sport regala momenti degni di essere vissuti, uno di questi è sicuramente quello avvenuto durante l’ultimo incontro divalevole per il conseguimento Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.