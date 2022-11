(Di martedì 8 novembre 2022) È stata prigioniera in casa sua per 7, chiusa in unaaldalla. Una bambina di ottoè stata trattenuta nella casa dei nonni nella città di Atterborn, in Germania. A fare la ...

leggo.it

La mamma della bambina, che ha 47 anni, si era trasferita a casa dei genitorila separazione dal marito. La coppia aveva avuto un brutto, così un giorno la donna ha fatto credere all'ex ...Dichiarazioni polemiche da parte dell'allenatore,il ko con i Reds, che vanno a incastrarsi ... Una situazione di stallo che potrebbe dunque portare effettivamente ale aprire ... Dopo il divorzio mamma rinchiude la figlia di un anno in una stanza al buio: liberata dopo 7 anni È stata prigioniera in casa sua per 7 anni, chiusa in una stanza al buio dalla mamma. Una bambina di otto anni è stata trattenuta nella ...Dopo il divorzio, una donna ha fatto credere all'ex di essere fuggita in Italia, mentre era chiusa in casa dei genitori, con la bimba prigioniera.