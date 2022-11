Dolomiti Energia Trentino | la carica di capitan Forray | “A Verona abbiamo mantenuto nel match quella continuità tanto attesa Spagnolo? Ha colpi da fuoriclasse”

Leggi su seriea24

(Di martedì 8 novembre 2022) Parlando a Stefano Parolari su “l’Adige”, Totoha fatto il punto della situazione dopo l’importante vittoria sul parquet della Tezenis: “Avevamo subìto un allungo che comunque non ci ha demolito né il morale e neppure la volontà di continuare a stare in partita. Dal ritorno dagli spogliatoi stavamo giocando bene, soprattutto in difesa contenendo i rivali. Penso chesfoderatopersonalità che magari ci era mancata in qualchedei mesi scorsi. Ci eravamo già ricompattati bene dopo l’uscita di scena di Diego (Flaccadori, ndr), che zoppicava e non poteva tornare sul parquet.vinto il secondoall’overtime, nel giro di un mese, tenendo botta fino alla vittoria.che ...