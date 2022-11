Doctor Who | budget da record per la prossima stagione su Disney+

(Di martedì 8 novembre 2022)Who, che tornerà sugli schermi nel 2023, è pronta ad accogliere unda capogiro per la nuovache approderà suWho tornerà nel 2023 con una nuova casa,, pronta ad offrire unda capogiro. La serie di fantascienza più longeva di sempre è inoltre pronta ad accogliere un volto familiare. Russell T. Davis, l'uomo che ha originariamente riportato la serie sugli schermi nel 2005, tornerà infatti come showrunner. Ma le notizie, come riporta The Direct, non si fermano qui. Lo scrittore è infatti pronto a riportare indietro alcuni vecchi volti familiari. David Tennant è infatti diventato recentemente il Dottore dopo la rigenerazione shock di Jodie Whittaker. Inoltre, come già annunciato, Catherine Tate tornerà ad indossare i ...

Nelle ultime settimane al cast si sono uniti anche David Rysdahl ( No Exit ), Sam Spruell (), Jessica Pohly ( The Walking Dead ) e Nick Gomez ( She Hulk: Attorney at Law ). Vinnie Jones, ...